Вінницької олії наїдяться африканці, китайці та європейці

ПАТ “Вінницький олійножировий комбінат” потужно нарощує виробництво продукції. У січні - жовтні 2011 році в модернізацію підприємства було інвестовано понад 39 млн. гривень. Зокрема, переобладнано пресовий цех. Це дозволило збільшити переробку соняшникового насіння на 30 відсотків — до 1000 тонн на добу.

Модернізували також технологічні лінії з виготовлення м'яких маргаринів із доведенням виробництва кондитерських жирів до 60 тонн на добу.

Також до кінця листопада буде введено в експлуатацію нову енергоустановку, яка дозволить забезпечити теплом та технологічною парою нові потужності з виробництва олії.

На їх впровадження Промислова група „VIOIL”, до складу якого входить підприємство , планує витратити близько 30 мільйонів доларів.За словами генерального директора Промислової групи „VIOIL” Дмитра Сєрих, реконтсрукція олійноекстраційного виробнитва дозволить переробляти 1500 тонн соняшнику на добу уже менш як за рік. Це в півтора рази перевищить нинішні потужності виробництва.

Наразі підприємство виробляє за місяць близько 12 тис. тонн олії на місяць. 82% виробленої олії експотрується до Китаю, Індії, країн Південної Африки та всієї Європи.