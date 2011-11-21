«П’ятничники» для тренерів ДЮСШ

Щоп’ятниці, вже вдруге за останній місяць, тренери ДЮСШ, які підпорядковуються міському спорткомітету Вінниці, допомагали прибирати спортивні арени: Центральний міський стадіон (екс-“Локомотив”) і стадіон “Темп” (екс-стадіон підшипникового заводу). Такі “п’ятничники” прийшли на зміну радянським суботникам.

– Територія стадіону “Темп”, на якому проходять матчі на першість міста та області та ігри юнацької першості України, з 2009 року належіть до власності комунального підприємства «ЦМС». Його час від часу обслуговують працівники нашого підприємства. Але ми в змозі самотужки впоратися з цієї роботою через брак персоналу, – розповів інженер Центрального міського стадіону Сергій Прибельський. – Допомагають прибирати “Темп” не лише тренери міських ДЮСШ, але й вихованці ЦПТО № 1, які вчаться поблизу і які в основному й розкидають сміття на території цієї арени. Були випадки, коли ми ловили на місці “злочину” учнів-курців, які були вимушені прибирати після себе. А студенти педуніверситету взимку зазвичай допомагають прибирати сніг з ЦМС. До його прибирання від сміття сьогодні були залучені близько двох десятків тренерів.