Аграрний комплекс області нарощує потужність

Динаміка діяльності економічно активних сільськогосподарських підприємств області свідчить про позитивні зрушення, які спостерігаються в галузі за останніх три роки.

Так, на кінець 2010р. в структурі економічно активних підприємств усіх видів економічної діяльності та усіх організаційно-правових форм господарювання сільськогосподарські підприємства займали 11,0%, що більше в порівнянні з 2009р. та 2008р., відповідно, на 0,6 в.п. та на 0,3 в.п.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Сільськогосподарськими підприємствами області (юридичними особами з урахуванням малих підприємств без фермерських господарств) за 2010р. реалізовано продукції, робіт, послуг на 4838,3 млн.грн., що становить 13,5% від обсягу реалізації підприємств усіх видів економічної діяльності.

За останніх три роки спостерігається тенденція до зростання обсягу реалізованої продукції, робіт, послуг сільськогосподарських підприємств та до зростання частки показника в загальному обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг підприємств області. Зокрема, в 2010р. в порівнянні з 2009р. обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг сільськогосподарських підприємств зріс на 27,1%, а її частка в загальних обсягах реалізації по області зросла на 1,2 в.п., в порівнянні з 2008р., відповідно, в 1,6 разу та на 3,5 відсоткового пункту.

Понад 70,0% сільськогосподарських підприємств за розміром відносяться до малих підприємств, якими в 2010р. реалізовано продукції, робіт, послуг на 675,9 млн.грн. (14,0% обсягу реалізації усіх сільськогосподарських підприємств).

В 2010р. в сільському господарстві було зайнято 38,5 тис.осіб (що становить майже чверть зайнятих на підприємствах–юридичних особах області), з них 6,0 тис. осіб (15,6%) зайнято в малому бізнесі.