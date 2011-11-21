Лікування, що призвело до стресу

Під час оперативно-профілактичного відпрацювання в смт. Теплик працівники міліції у 48-річної непрацюючої місцевої жительки виявили та вилучили 1 кг 200 г канабісу, - повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Під час огляду домогосподарства 48-річної жительки районного центру працівники міліції на горищі її будинку виявили та вилучили наркотичну сировину в кількості 1 кг 200 г. Зі слів жінки, нарковмісну рослину вона зберігала виключно для власних потреб, а саме: для лікування. З канабісу жінка мала робити настоянку для лікування ніг та суглобів.

Вилучену наркотичну сировину направлено на дослідження в НДЕКЦ при УМВС на дослідження.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 307 Кримінального кодексу України - «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».