Молодь вважає, що готи та емо - суспільству не загроза

В рамках обласної молодіжної програми «Мистецька кав’ярня» року за підтримки Посольства Норвегії в Україні, Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» та Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації пройшли дебати під назвою «Відкрита платформа для дебатів про права людини – будуємо мости свободи».

У заході взяли участь письменники Артем Чапай та Антон Кушнір, які обговорювали тему «Молодіжні субкультури – право людини на самовираження чи загроза суспільству». Модерував дискусію літературознавець Олександр Вешелені. Слід зазначити, що жваве обговорення та дискутування усіх учасників заходу підкреслило, що дана тема є актуальною та цікавою великій кількості молоді.

Організаторам заходу вдалось створити діалоговий майданчик для молоді, яку представляли члени молодіжних організацій, депутати Студентського Парламенту Вінниччини, молоді літератори, журналісти та інші. Такого формату заходи дозволяють розглянути питання не однобоко, а з різних сторін. Кожен учасник мав можливість задати питання дебатерам, а також висловити власну точку зору.