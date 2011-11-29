Вінниця витратила на покращення стану водних ресурсів 43.4 млн.грн.

В рамках виконання міської Програми охорони навколишнього середовища на період 2009-2011 роки, вінницька мерія переймалась покращенням стану водних ресурсів. Загалом на ці потреби було спрямовано 43 383,5 тис. гривень.

За ці кошти проведено часткове розчищення річки Вінничка, виконувались берегоукріпні роботи струмка по вул. Свердлова та капітальні роботи по берегоукріпленню річки Тяжилівка.

Вдалося поліпшити санітарний стан прибережних смуг річок Південний Буг, П’ятничанка та малих річок і забезпечити винесення прибережних захисних смуг водойм міста в натуру.

Також здійснювались роботи з інвентаризації та розробки схеми зливової каналізації, капітальний і поточний ремонт наявної мережі «ливньовки», реконструйовано насосно-повітродувну станцію на очисних спорудах.

Упродовж часу дії програми розроблено проектно-кошторисну документацію очисних споруд каналізації м.Вінниці.

На території «Хімпрому» зливову каналізацію вдалося довести до ладу, аби не допустити потрапляння в р.Тяжилівка несанкціонованих скидів поверхневих забруднюючих речовин.