Податкова Вінниччини відповідає навіть на запити з "електронки"

З метою забезпечення прозорості та відкритості органів ДПС області та реалізації вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”, державною податковою адміністрацією у області доступ до публічної інформації забезпечується шляхом оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті ДПА у області та надання відповідей за запитами на отримання публічної інформації.

До органів ДПС у Вінницькій області станом на 1 грудня 2011 року відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” надійшло 38 запитів на інформацію. Із них отримано поштою - 22, телефоном - 12, факсом – 3, електронною поштою – 1.

За категорією запитувачів найбільше запитів надійшло від юридичних осіб - 17, від фізичних осіб – 12, від засобів масової інформації -5, від об’єднань громадян без статусу юридичної особи та від органів виконавчої влади – по 2.

Запитувачі, зокрема, зверталися з проханням надати інформацію щодо надходжень платежів до бюджетів територіальних громад; стану заборгованості в розрізі платежів відокремлених структурних підрозділів юридичних осіб; кількості зареєстрованих суб‘єктів господарювання; податкової інформації про третіх осіб; стану реалізації майна з ознаками безхазяйного.

Усі запити були своєчасно розглянуті, запитувачам інформації надані ґрунтовні відповіді по суті. Із загальної кількості запитів 29 - задоволено, 9 – відмовлено на підставі п. п. 4 п. 1 статті 22 Закону України „Про доступ до публічної інформації” та віднесенням запитуваної інформації до службової та конфіденційної.

Для отримання публічної інформації у ДПА у Вінницькій області Ви можете звернутися із запитом на інформацію, який подається у довільній формі та повинен містити:

1. ім'я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер телефону;

2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3. підпис і дата.

Для оформлення інформаційного запиту до ДПА у Вінницькій області:

усно: звертатись по телефону 59-23-57;

письмово: звертатись за адресою: 21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, Державна податкова адміністрація у Вінницькій області (на конверті вказувати "Інформаційний запит"), факс 59-23-03;

подати особисто: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, Державна податкова адміністрація у Вінницькій області, 1 поверх (кімната для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію);

електронна пошта: http://vindpa@ukrpost.net.

Офіційний веб-сайт ДПА у Вінницькій оласті: http://www.vinsta.gov.ua