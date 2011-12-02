Податкова Вінниччини відповідає навіть на запити з "електронки"

17:22, 02 грудня 2011
Вінниця
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Щоправда, довіряє "електронці" лише один абонент

З метою забезпечення прозорості та  відкритості органів ДПС області та  реалізації вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”, державною податковою адміністрацією у області доступ до публічної інформації забезпечується шляхом оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті ДПА у області та надання відповідей  за запитами на отримання публічної інформації.

До органів ДПС у Вінницькій області станом на 1 грудня 2011 року  відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” надійшло 38 запитів на інформацію. Із них  отримано поштою - 22, телефоном - 12, факсом – 3, електронною поштою – 1.

За категорією запитувачів найбільше запитів надійшло від юридичних осіб -  17, від фізичних осіб – 12, від засобів масової інформації -5, від об’єднань громадян без статусу юридичної особи  та від органів виконавчої влади – по 2.

Запитувачі, зокрема, зверталися з проханням надати інформацію щодо надходжень  платежів до бюджетів територіальних громад; стану заборгованості в розрізі платежів відокремлених структурних підрозділів юридичних осіб; кількості зареєстрованих суб‘єктів господарювання; податкової інформації про третіх осіб; стану реалізації майна з ознаками безхазяйного.

Усі запити були своєчасно розглянуті, запитувачам інформації надані ґрунтовні відповіді по суті.  Із загальної кількості запитів 29 - задоволено,  9 – відмовлено на підставі п. п. 4 п. 1 статті 22 Закону України „Про доступ до публічної інформації” та віднесенням запитуваної інформації до службової та конфіденційної.

Для отримання публічної інформації у ДПА у Вінницькій області Ви можете звернутися із запитом на інформацію, який  подається у довільній формі та повинен містити:
1. ім'я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер телефону;
2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3. підпис і дата.

Для оформлення інформаційного запиту  до ДПА у Вінницькій області:
усно:  звертатись по телефону 59-23-57;

письмово: звертатись за адресою: 21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, Державна податкова адміністрація у Вінницькій області (на конверті вказувати "Інформаційний запит"), факс 59-23-03;

подати особисто: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, Державна податкова адміністрація у Вінницькій області, 1 поверх (кімната для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію);
електронна пошта: http://vindpa@ukrpost.net.
Офіційний веб-сайт ДПА у Вінницькій оласті:  http://www.vinsta.gov.ua

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