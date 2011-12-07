Вінницькі АЗС стрімко втрачають клієнтів

Зростання цін на автомобільне пальне при збереженні і навіть деякому зниженні рівня доходів населення змусили споживачів значно знизити витрати на купівлю бензину і дизпалива. За даними експертів паливного ринку, тенденція зменшення торгових оборотів в роздрібних мережах АЗС спостерігається вже п'ятий місяць.

За даними директора НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева, найбільш стрімко падають доходи нафтотрейдерів Києва та столичної області, Львівського та Вінницького регіонів. Маркетингові ходи, зроблені мережами АЗС, на кшталт впровадження програм лояльності, помітно вплинути на ситуацію не змогли.

Разом з тим, учасники ринку далекі від панічних настроїв і знижувати ціни, по всій видимості, не мають наміру