За 2 роки віруючим повернули 40 храмів

09:52, 09 грудня 2011
Вінниця
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Релігійна ситуація на Вінниччині стабільна

За 2010-2011-ті роки  у власності релігійних громад Вінницької області повернули більше 40 культових споруд.  Це, передусім, храми Української Православної Церкви (УПЦ) та Римо-Католицької Церкви (РКЦ).  У жовтні поточного року комплекс церковних будівель і споруд передали у власність Руської православної старообрядницької церкви  у м.Бершадь.

- На сьогодні  в управлінні релігії на розгляді знаходиться ще кілька заяв з  релігійних громад УПЦ Вінницької та Тульчинської єпархій і  громади РКЦ,  - зазначає начальник управління релігії Вінницької ОДА Ігор Салецький. -  Нещодавно губернатор підписав розпорядження про повернення  комплексу  церковних будівель  і споруд релігійній громаді Римо-Католицької Церкви у м.Тиврів. Передача планується на 18 грудня. А оскільки це досить  великий комплекс,  на  цю подію має намір приїхати керуючий  єпископ Камянець-Подільської єпархії РКЦ Леон Дубравський .

Загалом,  за словами Ігоря Салецького, релігійна ситуація в області стабільна.  За кількістю релігійних організацій  Вінниччина посідає друге місце в Україні. На сьогодні в області функціонує  2069 релігійних організацій. Серед них: 1254 належить УПЦ (перше місце в Україні);  101 громада Церкви адвентинстів сьомого дня (також перше місце в Україні); 183 громади  християн-баптистів;  268  громад трьох напрямків християн-п’ятидесятників (друге місце в Україні).  Окрім того, на території області зареєстровані також євангелісти, у релігійні організації харизматичних течій та новітніх течій.  Щороку на релігійній карті Вінниччини з’являється 3-4 % нових релігійних організацій.
 

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