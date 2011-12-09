За 2 роки віруючим повернули 40 храмів

За 2010-2011-ті роки у власності релігійних громад Вінницької області повернули більше 40 культових споруд. Це, передусім, храми Української Православної Церкви (УПЦ) та Римо-Католицької Церкви (РКЦ). У жовтні поточного року комплекс церковних будівель і споруд передали у власність Руської православної старообрядницької церкви у м.Бершадь.

- На сьогодні в управлінні релігії на розгляді знаходиться ще кілька заяв з релігійних громад УПЦ Вінницької та Тульчинської єпархій і громади РКЦ, - зазначає начальник управління релігії Вінницької ОДА Ігор Салецький. - Нещодавно губернатор підписав розпорядження про повернення комплексу церковних будівель і споруд релігійній громаді Римо-Католицької Церкви у м.Тиврів. Передача планується на 18 грудня. А оскільки це досить великий комплекс, на цю подію має намір приїхати керуючий єпископ Камянець-Подільської єпархії РКЦ Леон Дубравський .

Загалом, за словами Ігоря Салецького, релігійна ситуація в області стабільна. За кількістю релігійних організацій Вінниччина посідає друге місце в Україні. На сьогодні в області функціонує 2069 релігійних організацій. Серед них: 1254 належить УПЦ (перше місце в Україні); 101 громада Церкви адвентинстів сьомого дня (також перше місце в Україні); 183 громади християн-баптистів; 268 громад трьох напрямків християн-п’ятидесятників (друге місце в Україні). Окрім того, на території області зареєстровані також євангелісти, у релігійні організації харизматичних течій та новітніх течій. Щороку на релігійній карті Вінниччини з’являється 3-4 % нових релігійних організацій.

