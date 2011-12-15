Мерії потрібні ідеї з розвитку центрального парку

Міська влада вирішила оголосити конкурс ідей щодо розвитку Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького.

За словами вінницького мера Володимира Гройсмана, йдеться про концепцію розбудови парку виключно як рекреаційної зони. Пропозиції конкурсантів, у яких йтиметься про забудову, а тим більш капітальну, до уваги не братимуться.

Конкурс, на думку міського голови, має бути міжнародним, аби залучити до участі в розробці Концепції кращих митців та архітекторів. Міжнародним буде і журі конкурсу.

Як повідомив УНІАН директор Департаменту архітектури, містобудування та кадастру Максим Мартинюк, конкурс триватиме кілька місяців, а підбити підсумки у міській раді планують з 1 по 10 квітня наступного року.

Перш ніж втілювати найкраще із запропонованих рішень, у парку проведуть зонування території та вивчать, що знаходиться у його “надрах”. Адже на думку місцевих істориків на території парку і досі можуть перебувати рештки 5 тисяч невпокоєних вінничан, розстріляних енкаведистами перед початком окупації міста у 1941 році.