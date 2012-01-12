Ревізори повернули державі 56 млн. гривень втрат

Ревізори Вінниччини протягом минулого року забезпечили відшкодування 56,6 млн грн втрат фінансових і матеріальних ресурсів. З них – 19,6 млн грн склали надходження до бюджетів, бюджетних установ, підприємств, організацій, а також виплати фізичним особам. За результатами контрольних заходів керівники місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій прийняли 479 управлінських рішень.

Про це повідомила Прес-служба ДФІ у Вінницькій області.

Під час ревізії Управління капітального будівництва Вінницької облдержадміністрації виявлено, що підрядники, котрі на замовлення установи здійснювали будівництво та реконструкцію чотирьох об’єктів соціальної інфраструктури, двох газопроводів та мережі водопостачання, завищили вартість виконаних робіт на більш як 269 тис. грн. Ще до завершення контрольного заходу зазначене порушення було усунене у повному обсязі.

Втрати фінансових ресурсів виявлені й під час ревізії Немирівського професійного ліцею. Зокрема, до навчального закладу протягом 2009 – 2010 рр. понад обсяг державного замовлення зараховано 13 учнів, які, всупереч законодавства, навчалися на безоплатній основі, внаслідок чого ліцей недоотримав більш як 85 тис. грн.

Окрім того, понад 18 тис. грн незаконно витрачені на оплату комунальних послуг, спожитих працівниками навчального закладу, що проживають у гуртожитку. Також ревізори виявили порушення, пов’язані із нарахуванням та виплатою заробітної плати, незаконним списання продуктів харчування, нестачею матеріальних цінностей тощо – усього на загальну суму більш як 23 тис. грн.

Зусиллями ревізорів забезпечено усунення виявлених порушень у повному обсязі. За недотримання вимог чинного законодавства трьох посадових осіб Немирівського професійного ліцею притягнено до адміністративної відповідальності, а матеріали ревізії передані до правоохоронних органів. Окрім того, застосовано фінансову санкцію у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках навчального закладу, відкритих в органах Державного Казначейства.