"Квартал" обзавівся пейзажами Криму

Сьогодні, 12 січня о 16.00 в галереї торговельно-розважального комплексу "Квартал", вул. Папаніна, 1а, на першому поверсі відкриється фотовиставка «Пейзажі Криму», яка триватиме до 7-го лютого.

Вінницька обласна організація Національної Спілки фотохудожників України та Вінницький клуб фотомистецтва «Обрій» запрошують шанувальників художньої фотографії на відкриття виставки Олексія Пучкова «Пейзажі Криму».

Олексій Пучков народився і виріс у Севастополі. За фахом - інженер напівпровідникової техніки та приладів. Захоплюється пішохідним туризмом та фотографією. Перші ази фотографічної школи отримав в фотогуртку при Палаці піонерів в 14 років. До більш серйозного захоплення фотографією, а конкретно до зйомки пейзажів, надихнув перегляд в 2002 році фотографій двох відомих севастопольських фотомайстрів: Василя Бурляєва і Віктора Соколова. Учасник і призер низки зарубіжних і національних фотоконкурсів і виставок. До Вінниччини фотохудожник привіз 40 робіт.

За словами голови Вінницької обласної організації Національної Спілки фотохудожників України Олександра Юдіна, Кримська школа пейзажної фотографії – є найкращою в Україні. Взагалі в планах фотохудожників Вінниччини зробити такі обміни традиційними щомісячно з відвідинами нашими земляками інших областей. Зокрема, вінницькі колеги вже 26 січня спільно з фотохудожниками з Кривого Рогу робитимуть захоплюючу фотосесію природи Криму, на горі Ай-Петрі.