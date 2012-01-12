Самостійно обробляють паї тільки 5.8% власників

На Вінниччині 507 тис. громадян набули право на земельну частку (пай), з яких: 483,7 тис. чол. отримали сертифікати на право на земельний пай; 18,6 тис. громадян набули право при приватизації земель; 4,7 тис. паїв - невитребувані. паїв. Всього оформлено 501,8 тис. державних актів на право власності на земельні ділянки (99,9 %).

Про це повідомив заступник начальника Головного управління Держкомзему у Вінницькій області Олександр Королюк.

Структура їх використання розподілилась таким чином: 29,1 тис. свої земельні ділянки обробляють самостійно, 51,1 тис. громадян невизначились, як розпорядитися своїм правом, 422,1 тис. громадян здали свої наділи в оренду, 4,7 тис. - рахується невитребуваних земельних часток.

У 2011 році з громадянами укладено 422,1 тис. договорів оренди земельних часток (паїв) на площі 1 млн. га., що на 11 тис. договорів та 21 тис. гектарів більше ніж у 2010 році.