Жертвами злочинів стали 8693 вінничан

За повідомленням органів внутрішніх справ протягом січня–грудня 2011р. зареєстровано 12,8 тис. злочинів, що на 0,6% менше, ніж у січні–грудні 2010р., з числа яких 104 виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 33,5% (на 1,8 в.п. менше, ніж у січні–грудні 2010р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–грудень 2011р. становила 8693 особи (на 3,4% більше, ніж у січні–грудні 2010р.), з числа яких 3341 особа – це жінки, 977 – пенсіонерів, 341 особа – неповнолітні та 109 осіб – діти до 14 років.

Найбільше потерпілих від крадіжок – 5450 осіб (62,7%) та шахрайств – 573 особи (6,6%), серед яких 41,3% – жінки (2486 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних із злочинами, на території області постраждало 246 осіб, з яких 30,9% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 158 осіб, із числа яких 12,0% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 22,8% було вбито.

Серед виявлених осіб (7,9 тис.), які вчинили злочини, 44,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 27,0% мають не зняту або непогашену судимість, 16,4% вчинили злочин у групі, 14,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 15,1% – жінки, 5,2% – неповнолітні.