Рятувальники визволяли 2-річну дитину із зачиненої квартири

10:37, 17 січня 2012
Вінниця
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Дитина закрилася зсередини

У неділю житель Могилів-Подільського звернувся до місцевих рятувальників і повідомив,  що його 2-річна донька  на останньому поверсі чотириповерхового житлового будинку зачинилась у квартирі (батьки відлучились на сходову клітину, лишивши відкриті двері, а  донька закрила їх зсередини).

Про це повідомили у прес-службі УМНС у Вінницькій області.

На місце виклику виїхав черговий караул районної пожежно-рятувальної частини. За допомогою шанцевого інструменту вони відчинили  броньовані двері.

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