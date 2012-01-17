Рятувальники визволяли 2-річну дитину із зачиненої квартири
10:37, 17 січня 2012Вінниця
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Дитина закрилася зсередини
У неділю житель Могилів-Подільського звернувся до місцевих рятувальників і повідомив, що його 2-річна донька на останньому поверсі чотириповерхового житлового будинку зачинилась у квартирі (батьки відлучились на сходову клітину, лишивши відкриті двері, а донька закрила їх зсередини).
Про це повідомили у прес-службі УМНС у Вінницькій області.
На місце виклику виїхав черговий караул районної пожежно-рятувальної частини. За допомогою шанцевого інструменту вони відчинили броньовані двері.
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