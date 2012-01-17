З нелегального молдовського спирту робили сурогат

Співробітники відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області викрили групу осіб, що займалася незаконним виготовленням та реалізацією алкогольної продукції. Збут виготовлених у кустарних умовах горілки та коньяку зловмисники налагодили на території кількох районів області, нелегальний спирт надходив із Республіки Молдова, - повідомляє прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Реалізацію оперативних матеріалів правоохоронці почали з перехоплення автомобіля «Москвич», який перевозив партію сурогату – горілки та коньяку, а також спирту, фасованих у пластикові пляшки та каністри, на суму близько 8 тисяч гривень. Нелегальний товар направлявся з міста Бар до Літина на адресу місцевої жительки для подальшої реалізації. За поясненням власника вантажу, кілька сотень літрів рідини з характерним запахом спирту насправді були… засобом для розморожування скла. В ході одночасних обшуків за місцем проживання реалізаторів у Літині та у власника автомобіля, мешканця Бару, податківці виявили не лише готову до продажу алкогольну продукцію, але й засоби для її виготовлення – спиртометри, пристрій для коркування скляних пляшок, етикетки.

Відносно зловмисників порушена кримінальна справа за ч.3 ст. 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення підакцизних товарів із недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей. Для власника підпільного виробництва – 58-річного жителя Бару – ця справа може закінчитися найсуворішим покаранням, передбаченим законом – 5-10 років позбавлення волі: він уже був раніше засуджений за даною статтею та відбув два роки позбавлення волі.