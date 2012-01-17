У Вінниці створили "Маршрут безпеки" з профілактики ВІЛ/СНІД

З 1 листопада 2011 року Вінницьке обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації „Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” презентували проект пересувної інформаційної виставки.

Даний проект має презентаційний вигляд інформаційного стенду, - це так званий „Маршрут безпеки”, який складається з 5-ти станцій, на кожній з яких висвітлюється актуальна тема з життя молоді. Зокрема, „ВІЛ-інфекція”, „Шляхи передачі ВІЛ/СНІД”, „Поряд із тобою”, „Контрацепція”, „Твоє життя – твій вибір”. Остання станція спеціально адаптована для української юні, і виконує дисциплінарну функцію. Біля кожного стенду працює координатор, який називається невідомим іноземним словом „фасилітатор”, він пояснює завдання відповідної станції, мотивує учасників до інтерактивного спілкування. Основна мета дискусії – навчитись один від одного.

За словами керівника проекту на Вінниччині Олени Гудімової, основна мета його – створити гарну команду тренерів по усій Україні, зокрема на Вінниччині їх 18. В проекті протягом місяця взяли участь студенти Вінницького технічного ліцею та чотирьох навчальних закладів м.Бар.

За словами координаторів Вінницького проекту, зародився він вперше в Німеччині, і в Україні діє за фінансової підтримки Німецького Товариства технічного співробітництва. До участі в ньому долучилися 4 області.

- Для організації поінформованості молоді та юні спеціально навчено 30 фахівців Вінницького обласного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, які займаються роботою стосовно профілактики ВІЛ/СНІД, - зазначає заступник цієї служби Людмила Слободяник. – Активність нашої роботи в цьому напрямку припадає на час літньої оздоровчої кампанії, коли ми працюємо зі старшокласниками в літніх таборах.

Фахівці стверджують, що цей проект створено не лише власне для профілактики ВІЛ/СНІД, а й з метою підготовки молоді до дорослого життя – статеве виховання, розвінчування міфів про те, як поводитись.

Надзвичайно цікавим є закордонний досвід. Ось, наприклад, подібні інтерактиви діють у Швеції з 1952 року, і підліткам вже розповідають про статеве виховання. Як результат – в цій країні найнижчий рівень ранніх статевих стосунків в Європі, небажаної вагітності серед підлітків тощо.