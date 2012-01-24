У Вінницькій області 50 шкіл протягом трьох років "пасуть задніх" з ЗНО

За результатами тестування ЗНО, Вінницька область входить в десятку найкращих в Україні.

Про це повідомив на прес-конференції для місцевих ЗМІ голова Вінницького регіонального центру ЗНО Геннадій Кузьменко.

У Вінниці протягом трьох років за результатами „прохідного” тестування рейтинг кращих між собою ділять Фізико-математична гімназія № 17, школа-ліцей № 7 та Технічний ліцей. Мова йде про основні предмети з тестування – обов’язкову українську мову і літературу та математику.

- Вдосконалено систему Інтернет-тестування, тепер ті, хто тестуються, можуть побачити власний рейтинг в режимі он-лайн, - повідомляє голова регіонального центру ЗНО. – В цьому році ми будемо виходити з пропозицією до управління щодо розгляду питання якості освіти, адже 50 шкіл Вінницької області протягом трьох років показують нульову якість у тестуванні. Це в переважній більшості – мало комплектні школи. В 200 школах якісні показники тестування коливаються в межах 30%. 130 шкіл області мають в своєму доробку якісні показники понад 70%, тобто це ті школи, де випускники пройшли тестування на високому рівні - від 175 до 200 балів.

Проте і голова регіонального центру ЗНО Геннадій Кузьменко, керівник управління освіти Ігор Івасюк відмовилися називати школи, посилаючись на етичні і законодавчі норми, а також зазначивши, що усі результати минулих років можна подивитись на сайті http://vintest.org.ua.

Начальник управління освіти Винницької облдержадміністрації Ігор Івасюк зазначив, що в багатьох країнах СНД зовнішнє незалежне оцінювання має вплив на матеріальне заохочення педагогічних працівників. На жаль, у нас ця норма законодавчо незакріплена.

