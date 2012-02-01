У лідера міської "Батьківщини" провели обшук

Голова Вінницької міської партійної організації „ВО „Батьківщина” Віталій Донець звернувся через представників ЗМІ з проханням дати роз’яснення, з якої причини сьогодні, 1 лютого, о 9.50 було проведено обшук за постановою міського суду Івано-Франківська.

- Сьогодні вранці до мене прийшло четверо представників правоохоронних органів, які повідомили мені, що мають ордер на обшук помешкання, де я проживаю, - говорить Віталій Донець. – Мені повідомили, що на території Івано-Франківщини 30 січня було скоєно злочин, і тому перевіряють мою причетність до тих подій. Представники правоохоронних органів запитали мене, чи не тримаю я вдома заборонені предмети, зброю та наркотики. Після чого у присутності моїх сусідів, які виступили свідками, було проведено обшук, в результаті якого нічого не виявлено і вилучено не було. Протокол обшуку підписали двоє правоохоронців з іншої області – заступник начальника УКР УМВС України в Івано-Франківській області майор міліції А.Бойко та начальник ВКР Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області майор міліції Р.Прокопчук. Представники правоохоронних органів Вінниччини не називалися і своїх посвідчень мені не пред’являли. Пізніше я в управлінні УМВС України у Вінницькій області надавав пояснення про моє місцезнаходження у день, коли стався злочин на території Івано-Франківської області. Востаннє на Івано-Франківщині я був 16 років тому під час спортивних змагань.

Очільник Вінницької міської „Батьківщини” та голова КОДу Вінниччини не виключає можливості, що такі незрозумілі дії правоохоронних органів іншої області можуть бути тиском на нього як на представника діючої опозиції. Тим більше, що в світлі останніх подій „Батьківщина” Вінниччини зазнає ударів за ударами – не встиг Віталій Донець вилікувати „свіжі рани” після аварії, що сталася з ним та головою Вінницької обласної „Батьківщини” Людмилою Щербаківською неподалік від Козятина, як звинувачення в провині за ДТП отримав міський голова Немирова – син головного опозиційного кандидата на виборах 26 лютого цього року по округу № 19 до Вінницької обласної ради Віктора Качура.

Говорячи про сьогоднішній обшук в його помешканні, Віталій Донець заявив: "В державі продовжуються політичні репресії та замовні кримінальні справи. Мета одна – знищити опозицію і примусити мовчати".