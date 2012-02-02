Теплицьке "районо" припустилось порушень на 250 тис. гривень

Порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму понад 250 тис. грн, виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час планової ревізії відділу освіти Теплицької райдержадміністрації.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Зокрема, через неправильне обрахування бухгалтерською службою розміру середньої заробітної плати, працівникам установи протягом 2009 – 2011 рр. зайве виплачено понад 140 тис. грн відпускних. Крім того, директори двох загальноосвітніх шкіл подали недостовірні дані про педагогічний стаж, що призвело до безпідставної виплати їм надбавок за вислугу років на загальну суму більш як 5 тис. грн.

Ще понад 52 тис. грн установа зайво перерахувала до державних цільових фондів у вигляді внесків, які нараховувались на згадані вище виплати.

Окрім того, протягом 2008 – 2010 рр. майже 34 тис. грн із загального фонду кошторису незаконно спрямовані на покриття витрат, пов’язаних із організацією надання установою платних послуг.

Також, ревізори виявили факти оплати робіт із поточного ремонту в завищених розмірах, неправильного розрахунку орендної плати тощо – усього на загальну суму понад 19 тис. грн.

За недотримання вимог чинного законодавства, вісім посадових осіб відділу освіти Теплицької райдержадміністрації притягнені до адміністративної відповідальності, а про результати ревізії проінформовані правоохоронні органи.

Варто зазначити, що ще до завершення контрольного заходу ревізорам вдалося забезпечити відшкодування виявлених порушень практично у повному обсязі.

