Найголосистіша міліціянтка Вінниччини дасть концерт

Сьогодні, 2 лютого, в міському палаці мистецтв „Зоря” відбудеться творчий вечір Оксани Славної - солістки джазового оркестру "ВінБенд" та міліцейського хору. Початок концерту о 18.30. Співачка потішить відомими хітами та власними пісенними творами.

Оксана закінчила музичний факультет Вінницького педагогічного університету та була бек-вокалісткою гурту ТіК. Вона пише пісні, зокрема дитячі і представляє Україну на пісенних конкурсах. Зараз вона є солісткою оркестру Міністерства внутрішніх справ, а з часу створення „ВінБенду”, тобто уже чотири роки, співає і з ними.

Оксана Славна одна з п'яти солісток „ВінБенду”, з ними вона виконує пісні радянських і українських композиторів, пісні з популярних кінофільмів, мюзиклів, а також широкий спектр творів з репертуару кращих світових виконавців.