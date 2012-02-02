Вінницькі велосипедисти готуються до чемпіонату України на морозі

Голова федерації велоспорту Вінницької області, олімпійський призер Сергій Чернявський звернув увагу, що спортуправління облдержадміністрації досі не виділило на його вид спорту коштів. Через це наші провідні велосипедисти вимушені продовжувати тренуватися за 20-градусного морозу у Вінниці. Адже вже 16 лютого відбудеться важливий чемпіонат України, і часу на підготовку обмаль.

– Натомість всі наші головні конкуренти зараз перебувають на навчально-тренувальних зборах у Криму, – скаржиться Сергій Чернявський. – Туди на збори поїхав лише один вінничанин (йому виділив кошти спорткомітет міської ради) – він тренується разом зі збірною Миколаєва. Але невідомо, чи не захоче він після цього виступати за місце суднобудівників, зважаючи на нинішнє ставлення до велоспорту у вінницьких спортивних функціонерів.

На закид відповів начальник спортуправління Вінницької облдержадміністрації Олександр Фєнєв:

– Лише 14 лютого відбудеться сесія обласної ради, на якій розподілятимуться кошти не фінансування спортивної галузі. До цього часу спортуправління фінансуватиме лише комунальні спортивні організації, а не федерації. Після оприлюднення цифри обласного бюджету ми колегіально розподілятимемо бюджетні кошти на види спорту. Фінансування виду залежатиме від показників минулого року, а також від наявності збірників України, кандидатів на участь в Олімпійських іграх-2012. Зокрема, один представник вінницького велоспорту досі претендує на олімпійську ліцензію. Це маунтенбайкер (гірський велоспорт) Дмитро Титаренко.