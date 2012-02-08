"Добрий дядько" наділив племінника чужою землею
10:33, 08 лютого 2012Вінниця
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Прокурором Калинівського району порушено кримінальну справу відносно голови одного із фермерських господарств за махінації із землею.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Посадовець підробив довідку про наявні у його племінника земельні ділянки та незаконно видав державний акт на право власності земельною ділянкою для ведення селянського (фермерського) господарства розміром понад 4 га й вартістю 47,5 тисячі гривень.
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