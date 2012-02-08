Підозрюваного у вбивстві ладижинського церковного сторожа затримали

У кінці січня працівники міліції затримали підозрюваного у скоєнні вбивства 38-річного жителя Ладижина.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Закривавленого чоловіка знайшли перехожі 16 січня близько 3-ї години ночі на алеї у парку відпочинку. Лікарі швидкої допомоги, які за декілька хвилин прибули на вказане місце, уже нічим не могли допомогти нещасному. Медики констатували смерть , яка настала від багаточисельних травм, несумісних з життям. В результаті нещадного побиття загиблий отримав відкриту черепно-мозкову травму, перелом черепа.

За словами начальника УКР УМВС у Вінницькій області Олександра Глянька, серед усіх версій вбивства найвірогіднішою була та, що тяжкий злочин було вчинено в результаті випадково виниклого умислу, хуліганства. Все вказувало на те, що у вбивці не було корисливих мотивів – адже всі особисті речі загиблого залишилися при ньому, включаючи дорогий мобільний телефон.

Чоловік працював сторожем у храмі неподалік місця, де його знайшли мертвим.

Оперативники провели величезну роботу, перш ніж вийшли на слід злочинця. Перевіряли осіб, раніше судимих та схильних до скоєння злочинів, відпрацьовували коло спілкування загиблого, нічні заклади.

Поблизу парку знаходиться супермаркет, оснащений зовнішніми камерами спостереження. Тож перевіряли усіх людей, відзнятих на відео, які пересувалися в певний проміжок часу в напрямку місця скоєння злочину. Вдалося знайти свідків, які чітко описали хлопця, який потрапив під підозру.

Під час перевірки його алібі міліціонери з’ясували, що він говорив неправду. Крім того, у підозрюваного вилучили одяг зі слідами крові.

За попередніми даними розслідування, того вечора 19-річний вінничанин посварився зі своєю дівчиною. Повертаючись пішки додому через парк, злість зігнав на випадковому перехожому…

Наразі обвинувачений у скоєнні навмисного вбивства перебуває під арештом. За ч.1 ст.115 КК України порушено кримінальну справу. У разі доведення вини хлопцю загрожує до 15 років в’язниці. Триває слідство.