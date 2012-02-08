Громадські ради хочуть народного обговорення "транспортної реформи"

Вчора відбулося засідання Громадських рад при Вінницькій ОДА та облраді, де розглядалося питання проведення у Вінниці “транспортної реформи”. Учасники засідання висловили свою позицію стосовно транспортних новацій, що мають запрацювати в обласному центрі з 23 лютого, і вирішили повідомити її обласній та міській владі, надіславши листа, в якому, зокрема, йдеться: „07.02.12р., у відповідності до Положення про Громадську раду при Вінницькій обласній державній адміністрації та з метою створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів влади, сприянню врахуванню органами влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики, відбулось засідання комітету з питань архітектури, містобудування та транспорту Громадської Ради при Вінницькій обласній державній адміністрації.

Одним, з призначених до розгляду, питань було обговорення рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 29.12.2011р. № 3245 «Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального користування в м. Вінниці».

За результатом обговорення було прийнято наступне рішення:

1. Рекомендувати Вінницькій міській раді зупинити дію рішення виконавчого комітету від 29.12.2011р № 3245 «Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального користування в м. Вінниці» та привести документ у відповідність до процедури прийняття регуляторних актів.

2. Виконавчому комітету Вінницької міської ради вчинити дії по проведенню громадських обговорень впровадження в дію рішення виконавчого комітету від 29.12.2011р № 3245 «Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального користування в м. Вінниці» з урахуванням наслідків його впровадження.

3. Рекомендувати виконавчому комітету Вінницької міської ради узгодити з обласною Програмою розвитку автомобільного транспорту, нову мережу автобусних маршрутів м. Вінниці з врахуванням пасажироутворюючих місць, створених підвізними приміськими маршрутами та планування вивозу таких пасажирів не тільки трамваєм та тролейбусом, а і автомобільним транспортом”.

Листа підписали Голова громадської Ради при Вінницькій обласній Раді, Голова громадської Ради при Вінницькій ОДА П. Прудиус та Голова Асоціації «ВОАП», Член Правління, Голова комітету з питань архітектури, містобудування та транспорту Громадської Ради при Вінницькій ОДА А.Ковальов.