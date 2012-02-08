"Укрпромінвест" збільшить посіви цукрових буряків на 28%

Концерн "Укрпромінвест" планує до 2012 року збільшити посіви цукрових буряків на 27,6%, або на 7,2 тис. га порівняно з 2011 роком - до 33,333 тис. га на території Вінницької області.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор концерну "Укрпромінвест" Олексій ПОРОШЕНКО.

Він зазначив, що з 2007 року концерн для виробництва цукру використовує виключно власну сировинну базу. "Все виробництво цукру забезпечуємо власними зусиллями", - сказав О.ПОРОШЕНКУ.

Він зазначив, що розширення посівів цукрового буряка заплановано для забезпечення в сировину власних цукрозаводів в сезоні 2012 року.

"Укрпромінвест" щорічно інвестує в 1 га посівів цукрового буряка понад 10 тис. грн., отримуючи урожай цієї культури більше 500 ц/га", - розповів О.ПОРОШЕНКУ.

Він додав, що в 2011 році цукрозаводи, що входять у структуру "Укрпромінвесту", виробили 189,31 тис. тонн цукру, що на 21,25% або на 33,174 тис. тонн більше, ніж в 2010 р.

Довідка УНІАН. До складу "Укрпромінвесту" входять продовольчі компанії "Поділля" (Крижопіль, Вінницька область) і "Зоря Поділля" (Гайсин, Вінницька область), які володіють трьома цукровими заводами, а також 30 агроформуваннями у Вінницькій області, які обробляють 95,713 тис. га сільськогосподарських угідь.