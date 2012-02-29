Колишні ув’язнені Вінниччини не можуть працевлаштуватися

Більше половини звільнених у 2011 році ув’язнених все ще не працевлаштувалися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Громадської ради при Державній пенітенціарній службі України повідомив начальник Департаменту кримінально-виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи із засудженими Олег ЯНЧУК.

За його словами, протягом 2011 року з установ ДПтС на території України було звільнено 40 тис. 242 особи. З них за місцем проживання було направлено 39 тис. 563 осіб, 127 осіб були направлені за місцем судимості, тому що вони не мали визначеного місця проживання. 218 осіб були направлені до лікувальних закладів, 289 осіб – до центрів соціальної адаптації, 45 осіб – у будинки-інтернати.

О.ЯНЧУК наголосив, що підготовка засуджених до звільнення і допомога у трудовому та побутовому облаштуванні є складовою частиною процесу їхньої ресоціалізації.

Відповідно, при звільненні 16 тис. 47 особам була надана матеріальна допомога на суму близько 664 тис. грн.

За словами О.ЯНЧУКА, згідно з повідомленнями органів внутрішніх справ, 79,3% звільнених ув’язнених були зареєстровані за обраним місцем проживання, майже 43% були працевлаштовані, 1,2% був наданий статус безробітних.

Найгірша ситуація із працевлашутванням колишніх ув’язнених складається у Вінницькій, а також Чернігівській, Миколаївській, Львівській, Херсонській, і Тернопільській областях – лише від 3% до 12%.

У свою чергу, перший заступник голови ДПтСУ Сергій СИДОРЕНКО зауважив, що за 2011 рік до колоній повернулися 25 тис. осіб, які вже мають судимість.

