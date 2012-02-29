"Тойота" збила на смерть 19-річного хлопця

28 лютого, о 22.00, в місті Вінниці на перехресті вулиць Островського – Привокзальна, 24-річний вінничанин, водій автомобіля «Toyota Avensis», скоїв наїзд на пішохода. Потерпілим виявився 19-річний житель одного з сіл Піщанського району.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Як повідомили в УДАІ УМВС України у Вінницькій області, попередньо встановлено, що хлопець перебігав проїжджу частину дороги по пішохідному переходу, але на червоне світло. Коли на проїжджу частину дороги раптом вибігла людина, водій іномарки не встиг загальмувати. Потерпілий каретою швидкої допомоги був доставлений в лікарню, але під час надання медичної допомоги помер.

За фактом ДТП порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Проводиться розслідування.