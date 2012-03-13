У Вінниці пройде Тиждень італійського кіно

15 березня у Вінниці, в кінотеатрі „Родина” стартує фестиваль Тиждень італійського кіно – мультижанрова добірка п`яти фільмів. Фестиваль пройде під гаслом: „Велике кіно у маленькому кінотеатрі”.

У програмі - п`ять фільмів, відзначених призами та номінаціями Каннського та Венеціанського кінофестивалів, Європейської кіноакадемії та італійськими Золотими Глобусами.

Відкриє фестиваль один з найяскравіших італійських фільмів минулого року - майже провокаційна комедія відомого режисера і актора Нанні Моретті „У нас є папа” (Habemus Papam) про Папу Римського на межі нервового зриву.

У драмі Франчески Коменчіні „Білий простір” глядачі побачать Маргеріту Буй - одну із найбільш харизматичних сучасних італійських актрис.

У програмі Тижня італійського кіно - еротична мелодрама від режисера італійської Нової хвилі Сільвіо Сольдіні „Кого я хочу більше”.

„Холості постріли” - нова драм-комедія від одного з найбільш визнаних у світі італійських режисерів, Ферзан Озпетека - розповідає історію двох братів-геїв, яким не пощастило народитися в дуже консервативній південно-італійській родині.

Родзинкою Тижня італійського кіно стане політична сатира – кінострічка „Та й нехай!”, в якій герой коміка Антоніо Альбанезе створює загальний портрет італійського політика, зокрема - одіозного Сільвіо Берлусконі.

Кінофестиваль триватиме до 28 березня.

Афіша:

15.03 о 20.00, 20-21.03 о 18.20 „У нас є папа”

16.03 о 20.00, 22-23.03 о 18.20 „Білий простір”

17.03 о 20.00, 24-25.03 о 18.20 „Кого я хочу більше”

18.03 о 20.00, 26-27.03 о 18.20 „Холості постріли”

19.03 о 20.00, 28.03 о 18.20 „Та й нехай!”