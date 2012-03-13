Барські чиновники "подарували" підприємцю 105 тис. гривень

Прокурором Барського району порушено кримінальну справу по факту зловживання службовим становищем та службового підроблення з боку службових осіб Барської міської ради.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Справу проти посадовців порушено за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.364 та ч.1 ст.366 КК України, - чиновники в лютому 2008 року підробили рішення ради про передачу у користування малого підприємства виробничо-комерційної приватної фірми "Вікторія" з правом викупу земельних ділянок у м. Бар, загальною площею 0.33 га., без обов’язкової умови про сплату орендної плати до моменту викупу. У зв'язку з цим до бюджету міста не надійшло майже 105 тис. грн.