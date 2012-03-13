Податкова підтримує Вінницьку лікарню швидкої допомоги

Вінниччина – один із трьох пілотних регіонів країни, у яких розпочалася медична реформа. Успіх будь-яких перетворень в країні залежить від свідомості кожного. У цьому впевнена керівник податківців області Ірина Зленко. Напередодні жіночого весняного свята вона зробила подарунок відвідувачам Вінницької міської клінічної лікарні №2 – презентувала медичному закладу продукти харчування та 2 холодильники.

Фрукти та овочі, борошно, цукор, масло та 2 холодильники: саме так головний податківець області вирішила підтримати пацієнтів медзакладу. За її словами, професіоналізм та самовідданість лікарів на високому рівні і заслуговує на щиру подяку.

За словами заступника міського голови Андрія Реви, присутнього на урочистому врученні, „продуктовий кошик” вінничан, які перебувають у лікарнях міста, розраховується щодня на 2,83 гривні. Цьогоріч фінансування на медицину з міського бюджету краще, ніж у 2011-му. Втім, у першу чергу кошти виділяються на виплату заробітної плати медперсоналу, придбання медичного обладнання та препаратів, плату комунальних платежів. Стаття «на харчування» розраховується по залишковому принципу, тому допомога податківців стала дуже доречною.

Голова податкової служби Вінниччини каже, що своїм прикладом хотіла показати, що кожному під силу внести свій внесок у загальну справу. За її словами, від прозорості кампанії декларування, яка триває наразі в області, великою мірою залежить комфорт і добробут вінничан.