Калинівські мінімізатори приховали мільйон податку на прибуток

З початку року податківцями Калинівського району забезпечено виконання прогнозних показників до зведеного бюджету на 113,16%. При плані 12415,5 тис. грн. до зведеного бюджету надійшло 14049,2 тис. грн., в тому числі до місцевого бюджету надійшло 9180,5 тис. грн. або план виконано на 125,2 відсотка.

Про це повідомила прес-служба ДПС у Вінницькій області.

Темп росту до аналогічного періоду минулого року склав 30,1 відсотків або 3255,3 тис. грн. Досягти таких показників вдалося завдяки конструктивному діалогу з бізнесовими структурами.

Як свідчить аналіз надходжень, найбільше надійшло коштів від сплати податку на доходи фізичних осіб – 6886,0 тис. грн., ПДВ – 1635,8 тис. грн., податку на прибуток – 2534,7 тис. грн., плати за землю – 979,7 тис. грн., плата за воду – 274,4 тис. грн., податок з власників транспортних засобів – 283,4 тис. грн. виноградарство – 256,9 тис. грн., єдиного податку – 391,8 тис. грн. Відшкодовано ПДВ – 72,2 тис. грн.

Добровільна сплата до бюджету податків і зборів платниками податків склала 96 відсотків від загальної кількості надходжень.

Втім, залишаються в районі ще і чималі резерви. За підрахунками калинівських податківців умовні втрати бюджету від різноманітних схем «мінімізації» податку на прибуток та ПДВ складають нині близько 1 млн. грн.