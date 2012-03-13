Дружні посиденьки обійшлися господині в 1000$

Працівники Чечельницького райвідділу міліції затримали 52–річну пенсіонерку, жительку села Ольгопіль, яку підозрюють у крадіжці грошових коштів на суму 8000 тис. грн.

Про це повідомило УМВС у Вінницькій області.

Крадіжку вона скоїла перебуваючи в гостях у своєї сусідки.

В ході слідства встановлено, що затримана вже була раніше судима. За фактом скоєного злочину порушено кримінальну справу, передбачену ч1, статті 185 КК України.