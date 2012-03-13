Вінницька журналістка презентує власну книгу

Книгарня «Є» та видавництво «Зелений пес» запрошують Вас на презентацію книжки Тетяни Ковтун «Вирій загублених душ», яка відбудеться 16 березня. Початок – о 18:00.



На початку двотисячних років випускниця університету Аня Легкоступ намагається самоствердитися як педагог, а згодом – як підприємець, але зазнає фіаско. Керована «досвідченою» матусею, героїня швидко зрозуміла й прийняла як закон: у цьому світі кожен – сам за себе… І стало їй на батьківщині тісно, закортіло чужого вирію-раю… Летіла туди як на крилах, вірячи у свою щасливу зорю…

Нелегальна робота попелюшкою в одному з італійських готелів… А це лише початок. Згодом вона долає нелегкий шлях до свого нового статусу – громадянки Франції, працівниці авторитетної дипломатичної установи. Обдарованість, гострий розум і особливий душевний склад допомагають молодій жінці пристосуватися до життя в інших країнах і з гідністю реалізувати себе як особистість.

Тетяна Ковтун народилася у місті Первомайськ Миколаївської області. Закінчила філологічний факультет Київського національного університету ім. Т Г Шевченка. Працювала у редакціях газет «Вінницька правда», «Вінниччина». Із 1995 по 2006 рік – кореспондент газети «Україна молода». Працювала також у Міністерстві праці і соціальної політики. Нині займається літературною працею.

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.

