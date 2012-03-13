Маршрутники вже не проти працювати за правилами Гройсмана

Акцій протесту проти нової системи пасажирських перевезень у Вінниці більше не буде. Принаймні, обласна Асоціація перевізників їх не організовуватиме.

Про це з посиланням на голову організації Андрія Ковальова повідомляє Винниця ОК.

- Проаналізувавши перші 20 днів роботи міського транспорту в новому режимі, ми дійшли висновку, що трамвайно-тролейбусне управління впоралось з перевезенням основної маси пасажирів, в основному, за рахунок транспорту, який додатково виїхав на лінії. Тобто, система показала свою життєздатність, – сказав А.Ковальов.

Він також погодився, що маршрутні таксі можуть бути інтегровані в єдину міську систему перевезень і запропонував мерії співпрацю для подолання низки проблем, які виявились у перші тижні впровадження реформи.

Йдеться, насамперед, про врегулювання перевезень із так званих «проблемних» районів: Старого Міста, Кореї, П’ятничан, Сабарова. Маршрутники також пропонують відновити кілька сполучень, зокрема, «Київська – Вишенька» та «Київська – Педучилище».

Крім того, за словами А.Ковальова, не зайвим було б поміркувати і над працевлаштуванням близько 150 вінничан, які внаслідок реформи залишились без роботи. В Асоціації перевізників, каже її голова, знають, як цю проблему розв’язати.

Компроміс вони готові шукати за столом переговорів та у складі спеціальної робочої групи, яка працює над удосконаленням системи перевезень.

Якщо міська влада погодиться на співпрацю, перевізники, можливо, заберуть позов, поданий ними до суду на дії міськвиконкому. Питання, кажуть, поки не розглядали, але до 29 березня, коли має відбутись перше судове засідання, ще є час.