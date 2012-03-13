"Нива" двічі здолала команду вищої ліги

Вінницька "Нива" 12 березня двічі зіграла на своєму полі з молдовським "Ністру" із невеликого селища Атаки, яке межує з Могилевом-Подільським. До речі, "Ністру" зараз займає гідне шосте місце у вищій лізі національного чемпіонату.

Перша гра була досить жвавою. Гравці "Ниви" швидко відкрили рахунок зусиллями півзахисника Піцика, який грає на лівому фланзі. У другому таймі "Ністру" забила собі два автоголи. Обидва рази “відзначився” Левицький. Загалом матч проходив повністю під диктовку "Ниви". Граючи в один-два дотики, вінничани примушували гостей постійно фолити.

У другій грі зустрілись дублюючі склади клубів. Цей матч був менш динамічним, але знову перемогла наша команда – 1:0. Гол забив півзахисник Ігор Маляренко.

