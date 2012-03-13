На пам'ятник Шевченку вже назбирали 110 тисяч гривень

Вчора у “Плеяді” відбулась благодійна мистецька акція «Шевченко – для усіх століть».

У літературно-музичному святі взяли участь переможців загальноміського конкурсу читців, творчі колективи шкіл естетичного виховання, міського Палацу мистецтв, Вінницького училища культури імені М.Леонтовича та окремі виконавці.

Як повідомив виконавчий директор Благодійного фонду “Подільська громада” Андрій Дручинський, під час проведення заходу вдалося зібрати 2784 гривні, пожертвувані вінничанами на спорудження пам'ятника Кобзареві. А всього на рахунок фонду наразі надійшло понад 110 тисяч гривень.

За словами Андрія Дручинського, близько 57 тисяч гривень із названої суми — це кошти, які надійшли за квитками-рахунками, розповсюдженими Фондом напередодні шевченківських днів на підприємствах містах та серед депутатів вінницької міської та обласної рад. У “Подільській громаді” ще не робили вибірки, хто саме розщедрився. Кажуть, надходження коштів триває.

- Нам тільки сьогодні телефонували сім разів, люди уточнюють деталі, - каже Андрій Дручинський. - Не у всім було комфортно перерахувати кошти до свят, тому обіцяють підтримати будівництво пам'ятника дещо пізніше.

Як повідомляв УНІАН, в рамках громадської акції зі збору коштів на облаштування території для встановлення пам'ятника Тарасу Шевченку у місті Вінниці Благодійний фонд “Подільська громада” як організатор надрукував 400 квитків, - 200 по 20 гривень для студентів та пересічних громадян і 200, які коштують по 1000 гривень. Їх запропонували придбати депутатам міської та обласної рад, а також підприємствам-юридичним особам.