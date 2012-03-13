Бандитів, які пограбували кафе у Рахнах, затримали

Працівники Шаргородського райвідділу міліції виявили та затримали двох зловмисників, яких обґрунтовано підозрюють у крадіжці грошей та майна з приватного кафе.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Ця подія сталася наприкінці січня поточного року в селі Рахни Лісові. Нічної пори невідомі розбили вікно розважального закладу, проникли у приміщення і викрали з каси більше 10 тисяч гривень та стереосистему. Загальна сума збитку склала 15 тисяч гривень.

Як повідомив начальник Шаргородського райвідділу міліції Олександр Намакарський, днями оперативники карного розшуку виявили місце перебування підозрюваних і провели їх затримання. Один з них виявився 34 – річним жителем Одеської області, який в минулому був засуджений за вбивство. Його спільником став 28–річний житель Барського району Вінницької області, який був неодноразово судимий за крадіжки та пограбування.

Як з’ясувалося, чоловіки відбували покарання в одній колонії, де потоваришували і майже одночасно звільнилися в грудні минулого року. Після звільнення вони вирішили зустрітися і продовжити свій кримінальний шлях.

Наразі в діях зловмисників вбачаються ознаки злочину передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі.