Козаки запрошують на куліш

14-го березня о 17.00 поблизу пам’ятної дошки Івану Богуну, Крайове товариство «Вінницький козацький полк імені Івана Богуна» проведе покладання квітів на честь 361-ї річниці оборони міста Вінниці від польського війська.

У програмі покази бойового мистецтва та смачний козацький куліш!

Довідка. В 1651 році Богун вів бої на Брацлавщині проти загонів М. Калиновського та С. Лянцкоронського. У боях під Вінницею в березні 1651 року Богун вперше найбільш масштабно проявив свої здібності воєводи, заманивши в ході бою польську кінноту на Південний Буг, де крилаті гусари потрапили до завчасно підготованої пастки. Тут же Богун проявив значну особисту хоробрість, очолюючи сміливі нічні вилазки з козацького табору. В кінцевому підсумку Богун втримав свої оборонні позиції під Вінницею і після підходу основних сил української армії змусив коронне військо відступити.

