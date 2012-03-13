"Вінницьких зубрів" поновили в чемпіонаті України

Чоловіча баскетбольна команда вищої ліги «Вінницькі зубри» через брак фінансування пропустила аж сім турів у поточному розіграші. Були побоювання, що клуб, який на високому рівні виступав ціле десятиріччя, зникне зі “спортивної мапи” Вінниччини.

На щастя, цього не сталося. 12 березня Федерація баскетболу України остаточно підтвердила, що “Зубрів” поновлюють вже у поточному чемпіонаті. Про це повідомив «УНІАН-Вінниччина» директор СДЮСШОР з баскетболу Вінницького міського спорткомітету Роман Смєшной.

– У чотирьох турах, які “Зубри” пропустили, їм зараховано технічні поразки з рахунком 0:20. А ось інші три пропущених тури нам дозволили переграти – у терміни, які ще треба погодити з суперниками, – повідомив Роман Смєшной.

До вимушеної “відпустки” “Зубри” встигли зіграти у чемпіонаті 5 турів. У цих десяти іграх вони тричі святкували перемогу. Тоді команді частково допомагав місцевий бізнесмен Тимофій Гіренко. Нині частину витрат “Зубрів” бере на себе спортуправління Вінницької обласної державної адміністрації. Але без підтримки меценатів, яких ще треба знайти, не обійтись.

- Мета «Зубрів» – зберегти місце у вищій лізі. Для цього треба не посісти останнього місця серед 10 команд, – додає Роман Смєшной. – Наші головні суперники за збереження прописки у вищій лізі – тернополяни, які програють всі матчі поспіль. Лише п’ять перемог поки що має й команда Білої Церкви. Але навіть за поразки на майданчику ці команди отримували по очку (за перемоги дають два – авт.), у той час технічні поразки не приносили нам очок. Тому “Зубрам” важливо добре відіграти 5 турів, які залишились у чемпіонаті, а також 3 пропущених.