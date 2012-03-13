Як Вінниці розвиватися, підкажуть канадці

У Вінниці пройшов другий практичний семінар по розробці Стратегії розвитку міста до 2020 року, який провели експерти спільного канадсько-українського проекту «Регіональне врядування та розвиток» (РВР). Участь у ньому взяли представники фокус-груп (працівники виконавчих органів міської ради, активісти громадських організацій, експерти), які працюють над розробкою локальних стратегій.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

У Вінниці робота над створенням документу, який міститиме чіткі кроки по розвитку обласного центру, розпочалась одразу після затвердження восени 2010 року Концепції стратегії розвитку «Вінниця: 2020». Протягом минулого року фахівці різних департаментів та відділів міської ради знайомились із досвідом стратегічного планування іноземних партнерів Вінниці: їздили до Цюріху (Швейцарія), за програмою стажування знайомились із досвідом Кельце (Польща). Також працівники департаменту економіки і інвестицій брали участь у навчальних семінарах у Львові, які стосувались теми стратегічного планування з урахуванням суспільної думки і були організовані в рамках проекту партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток».

Подальша робота над доопрацюванням стратегії ведеться вже з врахуванням міжнародного досвіду. Наприкінці 2011 року за ініціативи міської ради було сформовано десять фокус-групи по напрямках, передбачених Концепцією стратегії розвитку. До роботи у них залучено більш ніж двісті учасників – фахівців, які працюють у різних галузях, активістів громадських організацій, експертів. Наприклад, у фокус-групу, яка розробляє локальну стратегію за напрямком «Нова економічна основа розвитку міста», входять економісти, науковці, представники малого та середнього бізнесу, керівники найбільших підприємств обласного центру, які мають своє бачення проблем і перспектив розвитку галузі, і пропонують цілком реальні і конструктивні практичні ідеї та проекти. Таким чином працюють над розробкою локальних стратегій й інші фокус-групи, визначаючи реальні дії, що сприятимуть розвитку усіх сфер життєдіяльності Вінниці.

Довідка. Проект партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток» (РВР), в рамках якого відбувається практичний семінар у Вінниці, був започаткований у 2005 році. Він спрямований на активізацію економічного розвитку усіх регіонів України. РВР фінансується Канадським агентством міжнародного розвитку і розрахований на 7 років (до 2012 року). Практичною складовою навчальної програми є розробка та впровадження учасниками реальних проектів розвитку регіонів, з урахування питань гендерної рівності та екологічної безпеки.

Проект РВР спрямований на розробку та впровадження практично-орієнтованої навчальної програми для державних службовців у 13 областях України. Учасники навчання мають можливість отримати знання та практичні навики щодо забезпечення сталого економічного розвитку, зменшення інфраструктурного дефіциту країни та ефективнішого менеджменту регіональними фінансами.