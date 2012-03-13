"Концерн "Хлібпром" продав хлібозавод на Вінниччині

ПАТ «Концерн Хлібпром», один із найбільших виробників хліба і хлібобулочних виробів в Україні, в четвертому кварталі 2011 р. у рамках оптимізації виробничої структури продало два хлібозаводи в м. Шпола (Черкаська обл.) і м. Могилів-Подільський (Вінницька обл.).

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Сума угоди й покупці не називаються.

У компанії зазначили, що сумарна частка цих підприємств у загальному обсязі виробництва концерну в 2011 році становила 4,8%.

Довідка УНІАН. ПАТ «Концерн Хлібпром» є одним із найбільших виробників хліба в Україні з часткою ринку 8%. Основна діяльність - виробництво й продаж хліба, заморожених напівфабрикатів і кондитерських виробів. ТМ компанії - «Хлібна хата», «Наминайко», «Palazzo Bandinelli».