В Бершадському районі - 100-річна ювілярка

12 березня 2012 року жителька села Березівка Бершадського району Юхима Рубленко відзначила свій 100-літній ювілей. З нагоди свята голова Бершадської райдержадміністрації Олександр Снігур привітав ювілярку з славним ювілеєм та передав Вітальний лист від Президента України Віктора Януковича.

Про це повідомляє Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Юхима Тодорівна народилась в сусідньому Теплицькому районі, а з 1963 року разом з дочкою проживають у Березівці. Протягом життя довелося пережити і голод, і війну, де загинув чоловік, і післявоєнну розруху. Але, працюючи все життя, не було часу плакатись…

«Мабуть, потрібно в Бога заслужити, щоб дожити до такого ювілею»,- додав Олександр Снігур до побажань іменинниці. Він також побажав рідним та близьким іменинниці брати гарний приклад з бабусі: працювати старанно, жити довго та любити рідну землю, бо саме вона дає сили та наснагу до життя.