Син так гучно вбивав свого батька, що сусіди викликали міліцію

Після того, як 60–річного вінничанина побив рідний син і сусіди викликали міліцію, потерпілий повідомив правоохоронцям, що це зробили невідомі на тролейбусній зупинці. Чоловік запевняв, що його син до цього непричетний і відмовився від надання медичної допомоги. Через декілька днів його госпіталізували до лікарні, але вже було занадто пізно, чоловік помер на лікарняному ліжку.

Як повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області, вчора працівники Замостянського райвідділу міліції затримали основного підозрюваного у скоєнні цього злочину - 23–річного сина покійного чоловіка.

Як повідомив начальник Замостянського РВ УМВС Сергій Сокиран, затриманий зізнався у тому, що саме він побив свого батька. Молодик офіційно ніде не працює, зловживає спиртними напоями і раніше, як з’ясувалося, притягувався до кримінальної відповідальності. За попередніми даними розслідування, свого батька чоловік побив за те, що той не повідомив йому про отримання пенсії. Лікарі констатували у загиблого переломи ребер, закриту травму грудної клітини та внутрішньочерепний крововилив. Три доби чоловік перебував у важкому стані у власній квартирі. А син так і не наважився викликати швидку допомогу. Сусідам та знайомим , які запитували про батька, молодик розповідав, що з ним усе гаразд і що зараз його немає вдома.

Наразі за ознаками злочину, передбаченого ч.2.ст.121 Кримінального кодексу (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого ) порушено кримінальну справу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.