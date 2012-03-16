На борги Ощадбанку СРСР введуть банківські картки
Чи будуть кулачні бої біля банкоматів?
Національний банк України планує запровадити спеціальні картки для виплати населенню компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Україна Микола АЗАРОВ повідомив вчора, 15 березня, в ефірі Першого національного телеканалу.
«Зараз Національний банк працює над системою видачі карток всім тим вкладникам, на які будуть перераховані ці компенсаційні гроші, і у кожного громадянина, який отримає компенсацію, буде вибір: чи то піти в будь-який банкомат зняти цю тисячу і витратити (це його право), або зберегти цю тисячу на вигідних умовах на своєму депозиті і отримати хороший відсоток з цього», - повідомив М.АЗАРОВ.
Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити виплату українцям компенсації за вкладами Ощадбанку СРСР в розмірі 1 тис. грн., яка не була виплачена при колишньому уряді, до кінця цього року. В цілому кількість громадян, які мають отримати відшкодування, становить близько 6 млн. чол.