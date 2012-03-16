Вінниця стане центром діалогу молоді з Німеччини, Польщі та України
Ініціатор - Фонд Порошенка
Цією весною столиця Поділля на пару днів стане центром україно-польсько-німецького молодіжного діалогу. Міжнародний молодіжний Форум пройде у Вінниці 20-22 квітня. Ініціювали цей масштабний захід - Фонд Петра Порошенка, Фонд Конрада Аденауера, Посольство Німеччини в Україні та польське представництво Фонду Роберта Шумана.
Участь у Форумі візьмуть: Петро Порошенко, директор представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко Ланге, Надзвичайний та Повноважний Посол Федеративної республіки Німеччина в Україні Др. Ганс-Юрген Гаймзьот, Президент польського представництва Фонду Роберта Шумана Анна Радван-Рьореншеф та відомі українські діячі культури та спорту.
Планується, що до Вінниці на Форум завітає більш ніж 150 молодих людей - представників політичних, громадських організацій та активістів з України, Німеччини та Польщі. Під час заходу молоді українці та їх європейські колеги планують обговорити питання участі молоді у політиці, ролі молодих людей у забезпеченні чесних та прозорих виборів, європейської інтеграції України, проблем зміни клімату та енергетичного заощадження. Однією з провідних тем стане також й переосмислення минулого.
В рамках проведення Міжнародного Молодіжного Форуму заплановано проведення міні-футбольного турніру, захоплюючі квести, жива музика та багато часу для особистого спілкування.
Довідка. Фонд Петра Порошенка заснований у 1998 році для допомоги дітям-сиротам, багатодітним родинам, малозабезпеченим людям похилого віку. Однією з понад десятка програм, які реалізує Фонд Петра Порошенка є також Європейська інтеграція України, тобто створення умов для дієвого діалогу між представниками громадських організацій, урядів, ЗМІ для досягнення миру взаєморозуміння, стабільного економічного розвитку та культурного обміну. Впровадження в Україні ідей демократії, свободи слова, верховенства закону та права. Фонд займається й підтримкою талановитих дітей і молоді;освітніх проектів для молоді і підвищення кваліфікації людей гуманітарної сфери. Фондом була започаткована благодійна новорічна акція, завдяки якій десятки тисяч сиріт України щорічно отримують подарунки до дня Святого Миколая.
Фонд Петра Порошенка регулярно надає фінансову та матеріальну допомогу медичним закладам (автомобілі швидкої допомоги, обладнання,медикаменти тощо). З лютого 2012 році Фонд проводить реконструкцію приміщення під створення у Вінниці діагностичного центру, який запрацює влітку поточного року.
Також Фонд активно допомагає православним громадам і бере участь у відбудові православних храмів та відродженні християнських святинь.
Фонд Конрада Аденауера починаючи з 1994 року, супроводжує процес політичних та економічних перетворень в Україні. З цією метою Фонд вже реалізував понад 500 проектів, спрямованих на підтримку демократичного розвитку, побудову громадянського суспільства, ствердження вільних ЗМІ та консолідацію демократичних інститутів. Фонд підтримує демократичні політичні партії України та їхні молодіжні організації. Важливою складовою роботи Фонду є підтримка молодих політиків та обдарованих студентів. У рамках політичної освіти та надання консультацій влаштовуються семінари, ділові ігри та тренінги, випускаються книжки та серія публікацій «PolicyPapers», в яких презентується результати дискусій та надано рекомендації до дій. В Україні Фонд співпрацює з низкою українських партнерських організацій. Це, зокрема, Верховна Рада України, Секретаріат Президента України, місцеві державні адміністрації, структури політичних партій, неурядові організації, університети та аналітичні центри.
Фонд Роберта Шумана заснований в 1991 році, після падіння Берлінської стіни, і визнається в якості благодійного.Фонд визнаний Європейським Союзом в якості своєї основної місії турботи про життя духу і натхнення, сприяння європейських цінностей і ідей усередині ЄС, так і за її межами. Фонд Роберта Шумана складається з трьох основних цілей: перший - участь у дискусії і прогресі в Європейському Союзі. Дослідження та аналіз фонду призначені для розгляду європейськими політиками, вони є цінним джерелом інформації для тих, хто хоче зрозуміти європейські питання і проблеми. Другий - Супровід нових держав-членів в їх інтеграції в Європейський Союз і встановити відносини з сусідами Союзу. Робота в усіх нових державах-членах ЄС, країнах-кандидатах на вступ і в нових сусідів ЄС, взаємодіяти з ними в їх відносинах з Європою і сприяти зміцненню верховенства закону відповідно до європейських стандартів. Третина - Заохочувати дослідження молодих європейських дослідників. Фонд дає молодим вченим можливість опублікувати свої роботи. Фонд також підтримує організацію подальших навчальних семінарів для молодих європейських осіб, що приймають рішення, як в країнах-членах ЄС, а також у сусідніх країнах.