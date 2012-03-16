Вінниця стане центром діалогу молоді з Німеччини, Польщі та України

Цією весною столиця Поділля на пару днів стане центром україно-польсько-німецького молодіжного діалогу. Міжнародний молодіжний Форум пройде у Вінниці 20-22 квітня. Ініціювали цей масштабний захід - Фонд Петра Порошенка, Фонд Конрада Аденауера, Посольство Німеччини в Україні та польське представництво Фонду Роберта Шумана.

Участь у Форумі візьмуть: Петро Порошенко, директор представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко Ланге, Надзвичайний та Повноважний Посол Федеративної республіки Німеччина в Україні Др. Ганс-Юрген Гаймзьот, Президент польського представництва Фонду Роберта Шумана Анна Радван-Рьореншеф та відомі українські діячі культури та спорту.

Планується, що до Вінниці на Форум завітає більш ніж 150 молодих людей - представників політичних, громадських організацій та активістів з України, Німеччини та Польщі. Під час заходу молоді українці та їх європейські колеги планують обговорити питання участі молоді у політиці, ролі молодих людей у забезпеченні чесних та прозорих виборів, європейської інтеграції України, проблем зміни клімату та енергетичного заощадження. Однією з провідних тем стане також й переосмислення минулого.

В рамках проведення Міжнародного Молодіжного Форуму заплановано проведення міні-футбольного турніру, захоплюючі квести, жива музика та багато часу для особистого спілкування.