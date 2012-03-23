Соціальне житло має будуватись за державні кошти та надаватись тим, хто його потребує у найм, без права приватизації.

Такі думки висловили експерти у Вінниці під час семінару-практикуму "Містобудівне законодавство: теорія та практика застосування", - повідомляє “УКРІНФОРМ”.

"Світова практика ділить житло на соціальне (для бідних), елітне (для багатих) і для середнього прошарку - людей, які працюють та отримують зарплати і у яких має бути мотивація до придбання житла. Соціальне житло має будуватись за державні кошти, або за кошти місцевих бюджетів і видаватись в найм без права приватизації", - так прокоментував ініціативу Президента України представник Конфедерації будівельників України у Вінницькій області, гендиректор концерну "Поділля" Тимофій Гіренко.

На його думку, існуючі високі іпотечні ставки, роблять недоступним придбання житла навіть для родини із прибутком 10-15 тисяч гривень на місяць. Відтак, слід продумати механізм взаємодії банків та забудовників із компенсацією відсоткових ставок із державного бюджету, щоб зробити цей продукт доступним для українців.

"Такого поняття як "доступне житло" у світовій практиці немає. Доступним має бути будь-який продукт, представлений на ринку країни. Тобто людина має заробляти стільки, щоб придбати потрібний їй продукт для життя: одежу, харчування, житло. Капіталовкладення у бідівництво значні. Але якщо у нас іпотека на рівні 20% - це ненормально", - переконує Т. Гіренко.

Виконавчий директор Конфедерації будівельників України Сергій Грабар підтримав колегу і додав, що питання відносин забудовників і банків слід вирішувати негайно. "Поки ці взаємовідносини не будуть врегульовані - нічого не зрушиться. Переконаний, ініціатива Президента щодо надання можливості людям отримати житло - правильна. Але наскільки вона буде реальна - побачимо", - каже Сергій Грабар.

Експерти закликали законодавців продумати механізм, яким би було враховано і механізм забудови. "Не варто виділяти нові площадки на околицях міста, оскільки люди прив'язані до місця роботи і це може затягнути процесс будівництва. Потрібно вибирати житло на стадії будівництва чи його завершення і заключати із забудовником договір на квартири. А потім банкам, які надають іпотечне кредитування, повертати відсотки із державного бюджету. Це - нормальна програма", - переконують експерти.