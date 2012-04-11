Половина вінницьких науковців — технарі

У 2011р. на Вінниччині наукові дослідження та розробки виконували 24 організації, в яких працювала 1051 особа. Серед виконавців наукових та науково-технічних робіт 9 докторів наук та 73 кандидати наук. Крім того, 483 осіб займалися науковою роботою за сумісництвом.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Протягом ряду років залишається найбільша кількість організацій (у 2011р. їх майже половина – 46%), які виконують роботи в галузі технічних наук.

Більше третини організацій (38%) області виконують наукові розробки в галузі природничих наук, серед яких переважають організації із сільськогосподарською спрямованістю.

Окремі наукові організації спеціалізуються у галузі медичних, економічних, педагогічних наук або мають багатогалузевий профіль.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, у 2011р. становив 54,4 млн. грн. проти 57,7 млн. грн. у попередньому році.

Переважна частина (35,8%) виконаних робіт – це науково-технічні розробки (19,5 млн.грн.), майже п`яту частину (19,5%) становлять прикладні дослідження (10,6 млн.грн.), 16,4% – фундаментальні дослідження (8,9 млн.грн.).

На частку науково-технічних послуг (15,4 млн.грн.) припадає 28,3% загального обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт.

На створення нових видів виробів було спрямовано 70 наукових розробок, з яких 8 – нові види техніки. Крім того, протягом 2011р. науковці області проводили роботи по створенню нових технологій (54), сортів рослин та порід тварин (31), методів і теорій (149), матеріалів (5).