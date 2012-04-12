Як роздавати землі, вийти «сухим з води» і залишитись при посаді

Історія одного з суддів Тульчинського району триває протягом багатьох років, він позивався і до місцевих ЗМІ за захист своєї честі і гідності.

Про хронологію його суддівства розповів на прес-конференції прокурор Вінницької області Олександр Мрихин:

- Один з суддів Тульчинського району обвинувачувався у постанові 18-ти незаконних судових рішень у цивільних справах про звернення громадян с. Зазим’я Броварського району Київської області про стягнення на земельні ділянки в рахунок богашення боргу, в службовому підробленні в 20-ти судових рішеннях. У селян с.Зазим’я Броварського району було вилучено 20 земельних ділянок площею від 1 до 4 га. В ході судового слідства органами прокуратури фактів отримання суддею незаконної грошової винагороди не було виявлено. Кримінальну справу за обвинуваченням щодо цього посадовця в березні цього року було скеровано до Верховного Суду України для визначення підсудності, який визнав підсудність за одним із районних судів Хмельницької області.

Як повідомив прокурор Вінницької області, цей суддя проходив ще по двох кримінальних справах, які розслідувались слідчими органами прокуратури області. Одна з них - це події до 2008 року, коли суддя імітував замах на своє життя з використанням вогнепальної зброї, доповів про цей факт прокурору Тульчинського району. Ця кримінальна справа в 2009 році була скерована до Верховного Суду. В грудні 2011 року Житомирський Апеляційний Суд виніс вирок цьому судді, визнав його винним, позбавив волі на 4 роки, - проте на підставі ст.75 ККУ суддю було звільнено з іспитовим терміном на 3 роки. Вирок на даний час ще не вступив у силу, оскільки засудженим він оскаржувався.

В рамках цієї кримінальної справи була винесена постанова слідчого про відсторонення цього судді від виконання обов’язків, але в липні 2011 року відбулося рішення Вищої Ради Юстиції, яка не підтримала клопотання колишнього заступника Генерального прокурора, теж члена Вищої ради юстиції, про звільнення у зв’язку з порушенням присяги.

Звісно, що в суспільстві діє закон – не впіймали, то ти й не крадій. Коментувати дії Вищої ради юстиції України теж складно, натомість на інформаційному сайті цього конституційного органу держави читаємо: «Основне її (Вищої ради юстиції України – УНІАН) призначення – це разом з іншими державними інститутами формувати високопрофесійний суддівський корпус, здатний кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі».

Це означає, що Феміда визначає власноруч професійність і неупередженість суддівського корпусу в Україні.