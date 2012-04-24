Сергій Татусяк — двічі обласний голова

Голову обласної Ради Сергія Татусяка 23 квітня обрали головою Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування (ВОАОМС).

Голосування відбулося під час установчих зборів уповноважених представників органів місцевого самоврядування Вінниччини – 53 представники місцевих рад різного рівня.

До цього робоча група 3 дні поспіль напрацьовувала остаточну редакцію статуту організації та вивчала досвід польських партнерів із Великопольського Центу Освіти і Курсів Самоврядування.

Приймаючи вітання з новою посадою, Сергій Татусяк назвав її відповідальною, оскільки потрібно буде звітувати про спільний результат.

– Створення Асоціації – не самоціль, не данина моді, а конкретний механізм роботи органів самоврядування. Цей формат вже виправдав себе у Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. І наша Асоціація теж має бути дієвою, ефективною і, головне, – працювати на користь територіальної громади, – наголосив С.Татусяк.

Також установчі збори затвердили статут ВОАОМС, обрали правління асоціації та виконавчу дирекцію. Виконавчим директором став депутат обласної ради Валерій Рубан.

Сергій Татусяк побажав членам асоціації працювати відповідально, бо результат буде залежати від участі кожного.

– Вже зараз, на початковому етапі, ми не повинні допустити прорахунків – грамотно підібрати кадри, організувати роботу з громадами і місцевими радами. Адже нас, як грантовий проект, постійно буде моніторити Євросоюз і Генеральне консульство Республіки Польща від імені Міністерства закордонних справ Польщі, – нагадав С.Татусяк.

Серед найближчих планів асоціації: у червні поїздка правління ВОАОМС до Познані навчатися роботі у подібній організації; у липні-серпні – презентація Асоціації у всіх районах Вінниччини.

Нагадаємо, Вінницька обласна асоціація органів місцевого самоврядування – грантовий проект, що реалізується в рамках програми «Польська допомога розвитку-2012» Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Виконавці – Вінницький обласний осередок Міжнародної громадської організації «Україна–Польща–Німеччина» та Великопольський Центр Освіти і Курсів Самоврядування (ВЦОіКС) (м.Познань, Польща). Вінницька обласна Рада є партнером проекту.